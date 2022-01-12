Депутат из Самары вошла в число самых активных пользователей приложения «ВВЕРХ»

Депутат из Самары стала одним из самых активных пользователей приложения. Фото: пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Руководитель центрального исполкома партии «Единая Россия» Александр Сидякин встретился с самыми активными пользователя приложения «ВВЕРХ». На встрече были подведены итоги года, а также поднимались вопросы эффективности работы партии с помощью приложения.

Самарский депутат-единоросс Светлана Ильина не случайно оказалась в числе самых активных пользователей «ВВЕРХ» по всей стране: во время предвыборной кампании она создала более 800 отчетов по событиям и добрым делам.

— Когда вносились предложения в Народную программу, то только благодаря совместным усилиям Самарская область выбилась в лидеры. Хочу поблагодарить всех участников за нашу работу, — сказала директор самарской гимназии № 3 и депутат регионального парламента Светлана Ильина,

Мобильное приложение «ВВЕРХ» предназначено для сторонников и активистов партии «Единая Россия». В нем уже зарегистрировано более 250 тысяч пользователей и более 47 тысяч депутатов. За время работы было совершено более 2,5 миллионов социально-значимых дел.