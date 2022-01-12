ТОАЗ установил новые рекорды по производству аммиака и карбамида в 2021 году

Предприятие обновило производственные рекорды по итогам 2021 года

Крупнейший производитель аммиака и карбамида в России ТОАЗ продолжает подтверждать свои лидерские позиции. Предприятие обновило производственные рекорды по итогам 2021 года.

Так, в прошлом году ТОАЗ изготовил 3,051 млн тонн аммиака, что на 0,01 млн тонн больше, чем в 2020-м. Это абсолютный рекорд за всю историю предприятия. Выработка карбамида составила 913 тысяч тонн (в 2020-м — 839 тысяч тонн). Это второй показатель. Лучший был зафиксирован в 1990 году. Тогда выработка карбамида составила 915 тысяч тонн.

Столь высоких результатов удалось достичь благодаря своевременному обновлению и ремонту оборудования, а также повышению квалификации всех служб. Тольяттиазот намерен и дальше увеличивать объемы производства аммиака и карбамида.

— В 2022 году запланированы несколько значимых проектов по капремонту и модернизации оборудования, а также запуск третьего агрегата карбамида. Все это позволяет нам рассчитывать на достижение очередных рекордных показателей производства и в следующем году, — отметил генеральный директор ПАО «ТОАЗ» Анатолий Шаблинский.