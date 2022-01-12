Самарские синоптики рассказали о сильном снегопаде 13 января 2022 года

В Самаре ожидается сильный снегопад Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области синоптики предупредили жителей о сильном снегопаде 13 января 2022 года. Объявлен желтый уровень опасности.

По сообщению ФГБУ «Приволжское УГМС», штормовая погода пройдет местами, в западной половине региона. Днем ожидается сильный снегопад от 6 до 19 мм. Сотрудники МЧС рекомендуют плотно закрыть окна в доме, не находиться возле деревьев и, по возможности, оставаться дома.

В условиях снегопада и гололеда аккуратнее передвигайтесь по дороге, будьте бдительнее. Водителям рекомендуется включить аварийные огни и прижаться к обочине, если сильный снегопад застанет их на дороге.

Напомним, что 13 января температура воздуха ночью опустится до -18 градусов. Днем самарцев ожидает от -4….до -9 градусов.