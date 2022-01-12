В Самарской области двое экс-сотрудников ДПС ответят перед судом за взятки

Дорожных полицейских уличили в коррупционных преступлениях Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области вскоре окажутся на скамье подсудимых двое бывших сотрудников ДПС. Их обвиняют в коррупционном преступлении — получении взяток. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Самарской области.

По версии следствия, в августе 2020 года инспектор ДПС остановил на одной из дорог региона фронтальный погрузчик. Водитель был пьян. Кроме того, у него не оказалось прав. За подобные нарушения мужчине грозил крупный штраф, однако полицейский предложил ему избежать наказания — передать 50 тысяч рублей. Тот согласился. После завершения «сделки» правоохранитель спокойно отпустил водителя.

В октябре 2020 года полицейскому представился еще один шанс «подзаработать». Он вступил в сговор со старшим инспектором ДПС и незаконно получил 30 тысяч рублей. Эти деньги им передал водитель, у которого не было прав, полиса ОСАГО, а также госномера на переднем бампере.

Недавно сотрудники Красноярского межрайонного следственного отдела завершили расследование уголовного дела. Материалы уже передали на рассмотрение в суд.