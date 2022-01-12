Один дома с президентом: что смотрели самарцы на новогодних каникулах

Традиционно в новогодние праздники телеканалы транслировали любимые новогодние кинокартины, музыкальные шоу и новогодние «огоньки». Самым рейтинговым событием новогодних каникул в Самарской области стало поздравление Президента, которое большинство самарцев предпочло смотреть на Первом канале. В пятерку самых популярных в новогодние праздники телеканалов вошли также «Россия 1», НТВ, «Домашний», «Пятница» и ТНТ.

Список самых просматриваемых фильмов этих новогодних каникул в Самаре и Самарской области возглавила легендарная рождественская комедия «Один дома» (0+). В топ-5 также вошли кассовая история злодейки из «101 долматинца» с Эммой Стоун в главной роли «Круэлла» (12+), атмосферная биографическая драма «Необыкновенная история на Рождество» (12+), история семейной пары, снятая Борисом Хлебниковым «Солнечная линия» (16+) и новая часть любимой серии фильмов «Елки 8» (6+).

Среди российских сериалов самарцы отдавали предпочтение драмеди «Почка» (18+) о жажде жизни с Любовью Аксеновой в главной роли. По сюжету жизнь успешной героини сериала может оборваться в любой момент, если она не найдет донора почки среди своих родственников. Также популярностью в регионе пользовался комедийно-криминальный сериал «Два» (18+) о попытках невезучих сантехников разбогатеть. Драматическая комедия о построении гармоничных отношений «Клиника счастья» (18+) с Дарьей Мороз в главной роли также собрала у экранов наибольшее количество самарцев.

Лидером среди зарубежных сериалов в праздничные дни в Самарской области стала история о четырех женщинах, ищущих личного счастья, «Отчаянные домохозяйки» (16+). Популярностью во время каникул также пользовались медицинская драма «Анатомия страсти» (16+) и детективный сериал «Кости» (16+) об ученых, раскрывающих убийства по останкам погибших.

В целом зрители KION по всей стране выделили следующих лидеров по просмотрам: первое место отдали нового сериалу «Почка» с Любовью Аксеновой, на втором месте оригинальный сериал KION «Хрустальный», который был признан одним из лучших сериалов 2021 года по мнению кинокритиков. Третье место по популярности у зрителей KION завоевала премьерная комедия с Александром Робаком и Агатой Муцениеце «Честный развод». В топ-5 также вошли хитовая новогодняя комедия «Елки 8» и комедийный сериал «Два». о двух закадычных друзьях-сантехниках Лёхе и Жеке, постоянно находящихся в поисках денег.