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Общество12 января 2022 11:52

В Тольятти первый этап строительства набережной завершится в 2022 году

Всего планируют три этапа
Алена ПРОВКИНА
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Строительство начали еще в прошлом году. Фото: администрация города Тольятти

Строительство начали еще в прошлом году. Фото: администрация города Тольятти

В городе Тольятти Самарской области строительство набережной правительство взяло под свой контроль. Первый этап планируют закончить в 2022 году.

По данным городской администрации, на совещании в правительстве обсудили контроль строительства тольяттинской набережной. Работа стартовала осенью 2021 года. По полученной информации, сейчас устанавливаются подпорные стенки, производится расчистка территории, идет ремонт продольных бун.

Строительство планируется в три этапа. Первый этап – от западного пляжа до спортивной гавани, второй этап – от спортивной гавани до пирса, третий этап – от пирса до восточного пляжа. Протяженность набережной – 3 700 метров. Закончить первый этап запланировали на 2022 год.