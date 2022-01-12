Самарцам рассказали о новых санкциях за превышение скорости

Новый закон вступил в силу в январе 2022 года Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Госавтоинспекция Самарской области рассказала самарцам о новых санкциях за превышение скорости. Закон вступил в силу 10 января 2022 года.

По полученным данным, изменения внесли в уголовный кодекс в статьи 31 и 150. Теперь водителям, в случае превышения скорости более чем на 60 километров в час и выезд на встречную полосу, грозит штраф от 200 до 300 тысяч рублей и уголовная ответственность с лишением свободы до двух лет. Поправки касаются водителей, лишенных прав и повторяющих административные нарушения. За третий проступок - грозит новая статья.

Госслужащие и представители власти за нарушение могут остаться без работы или лишиться возможности занимать определенную должность на срок до шести лет. Отметим, что правила не распространяются на случаи, зафиксированные дорожными камерами.