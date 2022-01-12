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Общество12 января 2022 12:48

Жительница Тольятти перед Новым годом по пьяни «заминировала» городскую зону отдыха

Женщине грозит реальный срок за устроенный переполох
Анастасия ФИЛАТОВА
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Алкогольное опьянение довело тольяттинку до уголовной статьи

Алкогольное опьянение довело тольяттинку до уголовной статьи

Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Тольятти возбудили уголовное дело в отношении местной жительницы. Ее подозревают в заведомо ложном сообщении о теракте. Накануне Нового года женщина напилась и «заминировала» общественное пространство в Автозаводском районе.

— Вызов поступил днем 31 декабря 2021 года. Неизвестная женщина позвонила с сотового телефона и заявила об угрозе насильственного разрушения одной из зон отдыха. Специалисты обследовали территорию, но ничего опасного там не обнаружили, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

Анонима вычислили в тот же день. Телефонным террористом оказалась 45-летняя тольяттинка. Ее задержали по месту жительства. Женщина рассказала, что на момент звонка она была пьяна и не отдавала отчет своим действиям. На нее завели дело по части 1 статьи 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Жительнице Автограда может грозить до 3 лет лишения свободы.