Жительница Тольятти перед Новым годом по пьяни «заминировала» городскую зону отдыха

Алкогольное опьянение довело тольяттинку до уголовной статьи Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Тольятти возбудили уголовное дело в отношении местной жительницы. Ее подозревают в заведомо ложном сообщении о теракте. Накануне Нового года женщина напилась и «заминировала» общественное пространство в Автозаводском районе.

— Вызов поступил днем 31 декабря 2021 года. Неизвестная женщина позвонила с сотового телефона и заявила об угрозе насильственного разрушения одной из зон отдыха. Специалисты обследовали территорию, но ничего опасного там не обнаружили, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

Анонима вычислили в тот же день. Телефонным террористом оказалась 45-летняя тольяттинка. Ее задержали по месту жительства. Женщина рассказала, что на момент звонка она была пьяна и не отдавала отчет своим действиям. На нее завели дело по части 1 статьи 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Жительнице Автограда может грозить до 3 лет лишения свободы.