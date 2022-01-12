Самарцы могут посмотреть «Вечера на хуторе близ Диканьки» на большом экране

Фото: предоставлено пресс-службой киностудии им. М. Горького

В кинотеатре «КАРО» в Самаре продолжается проект #КИНОСКАЗКИ РОУ, который стартовал в декабре 2021 года. Это крупнейший прокат фильмов-сказок Александра Роу.

Сейчас жители и гости областной столицы могут посмотреть на большом экране ленту «Вечера на хуторе близ Диканьки». Показ картины запустили специально к Рождеству — с 6 января 2022 года. В фильме можно будет увидеть Георгия Милляра в образе черта и Людмилу Хитяеву в роли Солохи.

Напомним, с 3 февраля в «КАРО» запустят в прокат сказку «Василиса Прекрасная», с 17 февраля — «Кощей Бессмертный», с 3 марта — «Королевство кривых зеркал», с 17 марта — «Огонь, вода и медные трубы», с 14 апреля — «Варвара-краса, длинная коса».