Самарские команды «КВН» поедут на январский фестиваль в Сочи

Команды отправятся на сочинский фестиваль Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Самарские студенческие команды «КВН» отправятся на сочинский фестиваль «КиВиН – 2022». Область будут представлять оргкомитет «Самарский КВН» и команды.

По сообщению правительства Самарской области, 14 команд отправятся на фестиваль, который будет проходить с 12 по 23 января 2022 года. Каждый год на фестиваль съезжаются более 500 команд со всей страны. Каждая команда выступает для получения права участвовать в играх лиг.

В этом году примут участия самарские команды: «Сборная Октябрьского края», «Проект 63», «Иронька», «Ниче такие СамГУПС», «На самом деле», «За углом», «Профком», «Сборная спортфака СГСПУ», «2х2», «Оля как всегда», «Клевер», «Зачем», «Команда КВН», «Хищники».