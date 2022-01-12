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Общество12 января 2022 15:50

Самарцам рассказали про работу «Пушкинской карты» в 2022 году

Оформить ее может любой пользователь от 14 до 22 лет
Алена ПРОВКИНА
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На карту зачислили 5000 рублей

На карту зачислили 5000 рублей

Жителям Самары рассказали, как пользоваться «Пушкинской картой» в 2022 году. В январе зачислили средства, которые можно потратить на посещение культурных мероприятий.

По полученному сообщению, на карту государство зачислило 5000 рублей, потратить которые можно только на культурные мероприятия в театрах, галереях и музеях региона. «Пушкинскую карту» может оформить любой житель России в возрасте от 14 до 22 лет, для этого необходимо иметь подтвержденную запись на портале «Госуслуги».

В ближайшее время по карте можно посмотреть спектакли в театре «Самарская площадь» - 28, 29, 30 января и 5, 6 февраля.