В городской детской больнице Тольятти завершен ремонт

Пребывание в больнице станет более комфортным. Фото: администрация Тольятти

В городе Тольятти Самарской области завершен ремонт в детской клинической больнице. Место адаптировали для удобства граждан.

По данным городской администрации, официальный портал областного минздрава реализует в регионе проект по внедрению бережливого производства. В городе создают наиболее комфортные условия для пациентов и работников. Светлана Гаршина, главный врач больницы отметила, что ежегодно оказывают лечебную помощь более 10 тысячам детей Тольятти.

Ремонтные работы провели для улучшения территории и более комфортного пребывания. Организовали открытую регистратуру, гардеробную, крытую площадку для колясок. Зоны ожидания оснастили новой мебелью и установили систему навигации и визуализации.