В администрации Самары сократили штат чиновников в январе 2022 года

Вместо департамента появилось управление

В мэрии Самары перед новым годом произошли кадровые изменения, о которых рассказали только в начале января 2022 года. Так, стало известно, что в администрации Самары сократили штат департамента противодействия коррупции и соблюдения общественной безопасности. Администрация объяснила свою позицию.

- Отдел контроля был преобразован в управление противодействия коррупции. При этом функции контроля за деятельностью подведомственных муниципальных предприятий и учреждений были сохранены в созданном управлении, - объяснили в мэрии.

В настоящее время всем сотрудникам, которые работали в департаменте, предложили места в новом управлении в соответствии с их квалификацией. Кроме того, сокращенные чиновники могут получить положенную по закону компенсацию.