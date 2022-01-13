Дмитрий Азаров поздравил горожан с Днем Самарской губернии

Губернатор поблагодарил самарцев за вклад в развитие региона Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поздравил самарцев с Днем Самарской губернии 13 января 2022 года. Он рассказал о достижениях региона и о перспективах дальнейшего развития.

- Искренне поздравляю вас с Днем Самарской губернии! Благодаря воле, профессионализму и таланту многих поколений волжан Самарская область прошла огромный путь, превратившись из преимущественно аграрного региона в крупнейший промышленный центр, в котором аккумулируется экономическая и научно-техническая мощь России, - отметил губернатор.

Предприятия Самарской области, которые занимаются аэрокосмической, автомобилестроительной и нефтехимической деятельностью, известны не только в России, но и по всему миру. Также Самарская область известна своими многонациональными культурными традициями и живописной природой.

Дмитрий Азаров также отметил, что в непростое время во время пандемии коронавируса, Самарская область смогла не отказать ни от одного инвестиционного проекта. Только в 2021 году были открыты 23 новых производства, создано 10 тысяч рабочих мест.

- Запуск новых производственных мощностей – это не самоцель, а средство повышения уровня и качества жизни людей. Важно, чтобы позитивные изменения касались каждого человека, каждой самарской семьи, - сказал Дмитрий Азаров.

Губернатор поздравил земляков с праздником и поблагодарил за вклад в развитие Самарского края, сохранение истории, культуры и традиций. Дмитрий Азаров отметил, что объединив усилия власти и общества, можно добиться повышения уровня благосостояния и процветания родной земли.