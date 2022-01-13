Полпред президента в ПФО поздравил жителей с Днем Самарской губернии

Игорь Комаров пожелал самарцам крепкого здоровья и успехов во всех начинаниях

Сегодня, 13 января, отмечается День Самарской губернии. В этом году региону исполнился 171 год. С этой знаменательной датой жителей поздравил полномочный представитель президента России в ПФО Игорь Комаров.

— Уважаемый Дмитрий Игоревич! Поздравляю вас и жителей с Днем Самарской губернии. Для многих поколений этот праздник — символ единения людей. Желаю жителям региона крепкого здоровья, благополучия, реализации намеченных планов, новых свершений и всего самого доброго, — сказал Игорь Комаров.

Полпред президента отметил, что Самарская область известна своими достижениями в промышленности и науке, в спорте и творчестве. Кроме того, регион может похвастаться уникальными памятниками истории и культуры, красивой культурой. Ежегодно губернию посещают миллионы туристов. Игорь Комаров пожелал дальнейшего процветания и развития.