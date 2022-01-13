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Общество13 января 2022 7:30

Троллейбус № 15 в Самаре изменил маршрут из-за коммунальной аварии

Закрыто движение на перекрестке Вольская/Калинина
Анастасия ФИЛАТОВА
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Троллейбус № 15 временно пустили в объезд

Троллейбус № 15 временно пустили в объезд

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В четверг, 13 января 2022 года, жители Самары пожаловались на работу троллейбуса № 15. Его маршрут пролегает от завода «Металлург» до железнодорожного вокзала.

По словам горожан, сегодня утром троллейбус № 15 невозможно было дождаться. В МП «Трамвайно-троллейбусное управление» прокомментировали, с чем это связано.

Представители предприятия написали в твиттере, что причина задержки — коммунальная авария. Из-за нее закрыто движение на пересечении улиц Вольской и Калинина. Там ведут работы сотрудники «СКС». На время ремонта троллейбусы № 15 пустили в объезд — по Московскому шоссе.