Троллейбус № 15 в Самаре изменил маршрут из-за коммунальной аварии

Троллейбус № 15 временно пустили в объезд Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В четверг, 13 января 2022 года, жители Самары пожаловались на работу троллейбуса № 15. Его маршрут пролегает от завода «Металлург» до железнодорожного вокзала.

По словам горожан, сегодня утром троллейбус № 15 невозможно было дождаться. В МП «Трамвайно-троллейбусное управление» прокомментировали, с чем это связано.

Представители предприятия написали в твиттере, что причина задержки — коммунальная авария. Из-за нее закрыто движение на пересечении улиц Вольской и Калинина. Там ведут работы сотрудники «СКС». На время ремонта троллейбусы № 15 пустили в объезд — по Московскому шоссе.