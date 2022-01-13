Мэрия объяснила, почему эвакуировали школы Самары 13 января 2022 года

Школы в Самаре эвакуировали 13 января 2022

Представители департамента образования Самары рассказали, почему эвакуировали школы Самары 13 января 2022 года. О самой эвакуации сообщили родители утром: по их словам уже после 1-2 уроков детей просто отправили домой.

- В связи с поступившим сигналом о возможном заминировании школ города, организована эвакуация детей. Все учащиеся покинули образовательные учреждения. Никто не пострадал. Занятия в школах отменены, - рассказали в горадминистрации.

Отменены все занятия, включая те, которые проводят во вторую смену. Ложные минирования идут по всей стране: сообщения также поступили в школы Красноярска, Саратова, Екатеринбурга, Архангельска.

Сейчас всю информацию должна проверить полиция, жизнью детей никто рисковать не хочет. Напомним, что за такие хулиганские выходки можно поплатиться свободой и попасть за решетку. До этого 7 января 2022 года поступали сообщения о минированиях в ТЦ.