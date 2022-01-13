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Общество13 января 2022 9:11

Первый этаж поликлиники на 700 посещений начали строить в Куйбышевском районе Самары

Сдача объекта намечена на 2023 год
Анастасия ФИЛАТОВА
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Поликлиника будет рассчитана на прием взрослых и юных пациентов / Фото: министерство строительства Самарской области

Поликлиника будет рассчитана на прием взрослых и юных пациентов / Фото: министерство строительства Самарской области

В Самаре продолжается строительство новой поликлиники на 700 посещений в смену. Шестиэтажное здание возводят в границах улиц Осетинской и Виталия Талабаева в микрорайоне Волгарь Куйбышевского района.

По данным регионального министерства строительства, подрядчик завершил устройство фундамента. Сейчас рабочие выполняют кирпичную кладку цокольного этажа, а также начали возводить колонны, стены и плиты перекрытия первого этажа.

Напомним, здание должны ввести в эксплуатацию в 2023 году. В поликлинике будут работать несколько отделений: лечебно-диагностическое, реабилитационное, хирургическое и отделение женской консультации. Также там обустроят помещения инфекционного приема, дневной стационар, конференц-зал на 80 мест, блок неотложной помощи и др.