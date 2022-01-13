В Самарской области 13 января 2022 года коронавирусом заразились 225 человек

Число выздоровевших в четыре раза превышает количество заболевших Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В четверг, 13 января 2022 года, в Самарской области выявили 225 случаев заражения коронавирусом. Это чуть меньше, чем накануне. Общая заболеваемость в регионе достигла 202 955. Таковы данные оперштаба.

Темпы выздоровления в регионе по-прежнему высокие. За минувшие сутки с больничного выписали 931 человека. Губерния занимает 4 место в стране по этому показателю. За все время COVID-19 смог побороть 171 391 житель.

Есть и печальные новости. Умерли еще 14 пациентов, у которых был подтвержден коронавирус. Всего с начала пандемии в Самарской области зафиксировали 6 477 смертельных случаев.

Напомним, в регионе продолжается вакцинация против COVID-19. Прививочные пункты работают в поликлиниках и в ряде торговых центров.