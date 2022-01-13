Самарские двигатели подняли в небо новейший ракетоносец Ту-160М

Модернизированный Ту-160М впервые поднялся в небо с двигателями "ОДК-Кузнецов"

Двигатели самарского ПАО «ОДК-Кузнецов» подняли в небо новый Ту-160М. Обновленный ракетоносец совершил первый полет 12 января 2022 года с аэродрома Казанского авиационного завода — филиала ПАО «Туполев».

— Ту-160М оснастили новыми газотурбинными двигателями НК-32 серии 02. Первый полет прошел в штатном режиме. Ракетоносец провел 30 минут на высоте 600 метров. Установки отработали без замечаний, — сообщили в пресс-службе самарского предприятия.

Напомним, в 2020 году министерство обороны России и ПАО «Туполев» заключили с «ОДК-Кузнецов» госконтракт. В рамках него самарское предприятие начало поставки новых двигателей НК-32 для модернизированного ракетоносца Ту-160М. В 2021-м завод заключил еще 2 долгосрочных контракта на производство десятков подобных устройств. По словам управляющего директора ПАО «ОДК-Кузнецов» Алексея Соболева, выполнение этих крупных заказов позволит значительно повысить выручку предприятия и нарастить его мощности.