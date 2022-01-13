Самарцев приглашают в мягкий кинотеатр на показ мультфильма «Три богатыря и конь на троне»

В новой картине конь Юлий случайно меняется телами с киевским князем

Жителей Самары приглашают посмотреть мультфильм «Три богатыря и конь на троне» (6+) в мягком кинотеатре. Анимационную картину о новых приключениях любимых героев можно увидеть на больших экранах в трех торговых центрах города.

Зрители вновь увидят коня Юлия, Князя, Бабу Ягу, а также богатырей Илью, Добрыню и Алешу. Неунывающий скакун вновь вляпался в историю. Он попал под действие колдовства и случайно поменялся телами с киевским князем. Как всегда, выпутывать коня из передряги будут три богатыря.

Мультфильм можно посмотреть в мягких кинотеатрах, которые расположены в торгово-развлекательных комплексах «Гудок», «МегаСити» и «Космопорт».