Самара
ФотоТольяттиВидеоCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ФотоТольяттиВидеоCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
-8°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество13 января 2022 10:18

Самарцев приглашают в мягкий кинотеатр на показ мультфильма «Три богатыря и конь на троне»

Зрителей ждут новые приключения любимых героев
Анастасия ФИЛАТОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
В новой картине конь Юлий случайно меняется телами с киевским князем

В новой картине конь Юлий случайно меняется телами с киевским князем

Жителей Самары приглашают посмотреть мультфильм «Три богатыря и конь на троне» (6+) в мягком кинотеатре. Анимационную картину о новых приключениях любимых героев можно увидеть на больших экранах в трех торговых центрах города.

Зрители вновь увидят коня Юлия, Князя, Бабу Ягу, а также богатырей Илью, Добрыню и Алешу. Неунывающий скакун вновь вляпался в историю. Он попал под действие колдовства и случайно поменялся телами с киевским князем. Как всегда, выпутывать коня из передряги будут три богатыря.

Мультфильм можно посмотреть в мягких кинотеатрах, которые расположены в торгово-развлекательных комплексах «Гудок», «МегаСити» и «Космопорт».