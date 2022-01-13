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Происшествия13 января 2022 10:26

Житель Самарской области своровал оградку с кладбища и сдал ее на металлолом

Возбуждено уголовное дело
Алена ПРОВКИНА
Комментарии (2)Комментарии (2)(2)
Мужчина сдал оградку на металлолом. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Мужчина сдал оградку на металлолом. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Самарской области житель Похвистнево своровал железное ограждение с кладбища и сдал его на металлолом.

По сообщению ГУ МВД России по Самарской области, местная жительница сообщила полицейским о краже ограждений с могилы ее родственников. Ущерб составил 6380 рублей. Правоохранители нашли подозреваемого через пункт приема черного и цветного металла. После задержания и опроса мужчина возместил причиненный вред и раскаялся в преступлении.

В отношении подозреваемого возбуждено и направлено в суд уголовное дело с обвинительным заключением, где его рассмотрят по существу.