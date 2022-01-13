Жители Самары отметили, что 2021 год был для них хуже, чем 2020 год

Почти половина самарцев отметила, что 2021 год - хуже, чем 2020 год Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жители Самары отметили, что 2021-й год для них был хуже, чем 2020 год. Почти половина высказалась негативно.

Служба исследований hh.ru провела опрос и выяснила, какие ожиданий у самарцев от 2022 года. По данным статистики, 45% опрошенных ответили, что 2021 год был для них намного хуже, чем 2020 год. 35% респондентов прогнозируют позитивный новый год в профессиональной сфере. Оптимистичнее всех на ситуацию в 2022 смотрят ИТ-специалисты и сотрудники по управлению персоналом.

Отметим, что негативных взглядов чаще придерживаются рабочий персонал, административный персонал и продажники.