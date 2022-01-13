Самара
ФотоТольяттиВидеоCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ФотоТольяттиВидеоCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
-8°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество13 января 2022 11:02

Жители Самары отметили, что 2021 год был для них хуже, чем 2020 год

Позитивную оценку давали молодые люди от 18 до 24 лет
Алена ПРОВКИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Почти половина самарцев отметила, что 2021 год - хуже, чем 2020 год

Почти половина самарцев отметила, что 2021 год - хуже, чем 2020 год

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жители Самары отметили, что 2021-й год для них был хуже, чем 2020 год. Почти половина высказалась негативно.

Служба исследований hh.ru провела опрос и выяснила, какие ожиданий у самарцев от 2022 года. По данным статистики, 45% опрошенных ответили, что 2021 год был для них намного хуже, чем 2020 год. 35% респондентов прогнозируют позитивный новый год в профессиональной сфере. Оптимистичнее всех на ситуацию в 2022 смотрят ИТ-специалисты и сотрудники по управлению персоналом.

Отметим, что негативных взглядов чаще придерживаются рабочий персонал, административный персонал и продажники.