Главы соседних регионов поздравили самарцев с днем рождения губернии

Самарская область сотрудничает со многими регионами ПФО и совместно реализовывает важные проекты Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

13 января 2022 года в Самарской области отмечается День Самарской губернии. Главы регионов Приволжского федерального округа поздравили самарцев с праздником. Телеграммы с поздравлениями прислали губернаторы Саратовской и Нижегородской областей, Пермского края, а также главы Удмуртской и Чувашской республик.

Глава Нижегородской области Глеб Никитин отметил, что Самарская область является одним из крупнейших центров космической, автомобильной, нефтехимической промышленности России. Кроме того, наш регион славится уникальной природой, богатейшей историей и культурой, многовековыми традициями дружбы разных народов и религий. Динамику развития Самарского региона отметил также губернатор Саратовской области Валерий Радаев.

Главы соседних регионов и республик пожелали Самарской области процветания и дальнейшего развития. Также они отметили, что с Самарской областью развивается двустороннее сотрудничество по реализации совместных проектов, которые реализуются на благо всех жителей.