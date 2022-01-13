В Самаре проведут реновацию ТЦ «Парк Хаус» на Московском шоссе

В ТЦ преобразят фасады, интерьеры и обновят инженерные системы / Фото: корпорация "РосРегион Развитие"

В Самаре планируют обновить торговый центр «Парк Хаус», который находится на пересечении Московского шоссе и улицы XXII Партсъезда. Старт реновации молла был дан в конце 2021 года. Об этом в своем инстаграм-аккаунте сообщила корпорация «РосРегион Развитие», которой сейчас принадлежат основные площади ТЦ.

Напомним, «Парк Хаус» состоит из двух очередей. Первую открыли в 2002 году, а вторую — в 2007-м. Он включает три торговых и два офисных этажа. Ему уже давно требуется обновление. Пул значимых арендаторов в ТЦ не обновлялся уже несколько лет — с 2015 года.

— в 2022 году Самара получит новый «Парк Хаус». Уже проделан значительный объем работ. В основе дизайн-проекта — тренды и практики популярных российских и зарубежных ТЦ, — рассказал президент корпорации Роман Плотников.

По словам вице-президента организации Виталия Купцова, они не ограничатся простой сменой вывески. К настоящему времени в «Парк Хаусе» полностью заменили или реконструировали инженерные системы: вентиляцию, кондиционирование, системы канализации и водоснабжения, усилили безопасность. Вскоре стартует второй этап работ — обновление интерьеров, фасадов, парковки и прилегающей территории. При этом преобразования никак не сказываются на работе ТЦ. Он продолжает функционировать в обычном режиме.