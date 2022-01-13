Более 3 тысяч самарцев остались без холодной воды 13 января 2022 года

Вернуть холодную воду обещают к вечеру четверга Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Днем в четверг, 13 января 2022 года, в Промышленном районе Самары произошла коммунальная авария. В итоге более 3 тысяч жителей остались без холодной воды.

— В 13:20 поступило сообщение об утечке на трубопроводе диаметром 300 мм на улице Стара-Загора, 96а. Это сети ООО «СКС». На время работ отключено водоснабжение 8 МКД, в которых проживают 3 063 человека, в том числе 765 детей, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.

Сейчас аварийные бригады проводят необходимые ремонтные работы. Их должны завершить до конца сегодняшнего дня. Вернуть холодную воду в дома самарцев планируют к 20:00 13 января 2022 года.