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Общество13 января 2022 12:05

Более 3 тысяч самарцев остались без холодной воды 13 января 2022 года

Коммунальная авария произошла в Промышленном районе
Анастасия ФИЛАТОВА
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Вернуть холодную воду обещают к вечеру четверга

Вернуть холодную воду обещают к вечеру четверга

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Днем в четверг, 13 января 2022 года, в Промышленном районе Самары произошла коммунальная авария. В итоге более 3 тысяч жителей остались без холодной воды.

— В 13:20 поступило сообщение об утечке на трубопроводе диаметром 300 мм на улице Стара-Загора, 96а. Это сети ООО «СКС». На время работ отключено водоснабжение 8 МКД, в которых проживают 3 063 человека, в том числе 765 детей, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.

Сейчас аварийные бригады проводят необходимые ремонтные работы. Их должны завершить до конца сегодняшнего дня. Вернуть холодную воду в дома самарцев планируют к 20:00 13 января 2022 года.