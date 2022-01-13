В Тольятти собака укусила 15-летнюю школьницу за губу

Правоохранители устанавливают обстоятельства нападения собаки на школьницу Фото: Мария ЛЕНЦ

В среду, 12 января 2022 года, на улице Комсомольской в Тольятти произошло ЧП. Там во дворе одного из домов собака напала на школьницу. Девочке понадобилась помощь медиков

— Пострадавшая — 15-летняя местная жительница. Все случилось во дворе ее дома. Школьница сама обратилась за помощью в городскую больницу № 5. Медики диагностировали у нее рваную рану губы, — сообщил «КП-Самара» собственный источник, знакомый с ситуацией.

Информация о произошедшем уже передана сотрудникам правоохранительных органов. Сейчас они устанавливают все обстоятельства инцидента. Проводится проверка.