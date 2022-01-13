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Общество13 января 2022 12:47

В Самарской области в 2022 году построят новые газопроводы

Инициативы «Единой России» по социальной газификации поддержал президент Владимир Путин
Геннадий ВЕТРОВ
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Самарская область активно пользуется программой газификации

Самарская область активно пользуется программой газификации

Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Президент России Владимир Путин в ходе совещания с правительством 12 января поддержал предложения по «Единой России» по программе социальной газификации. Их озвучил секретарь генсовета партии Андрей Турчак. В одном из них говорится, что руководителями региональных штабов по газификации станут главы субъектов РФ.

Отметим, что в Самарской области в границах 1160 населенных пунктов из 1334 проложены газораспределительные сети. В 2022 году запланированы мероприятия по строительству и реконструкции газопроводов для того, чтобы более 13 тысяч домовладений подключить к газу. Это обеспечит возможность подключения всех негазифицированных владений на территории региона.

Сейчас уже более 500 владельцев домов воспользовались возможностями социальной газификации. Они подключены к голубому топливу в рамках действующей программы. Как отмечают в правительстве, в ближайшие 12 месяцев планируется ввести в эксплуатацию распределительные газопроводы, обеспечивающие техническую возможность подключения 4896 домовладений, а в 2023 году — еще 8923 дома.