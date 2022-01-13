Самарцы сравнили автобус № 50 с «Летучим голландцем»

Самарцам приходится по часу ждать автобус № 50 / Фото: Анна Туманова / vk.com/samnovosti

Жители Самары продолжают возмущаться качеством работы общественного транспорта. На этот раз нарекания горожан вызвал автобус № 50, который ходит от железнодорожного вокзала до Красной Глинки.

— Вы его видели? Интервалы час! Автобус № 50 стал, как 6-й маршрут. Такой же «Летучий голландец»! Так и отморозить можно что-нибудь в его ожидании, — возмущаются в соцсетях горожане.

По словам самарцев, утром в четверг, 13 января 2022 года, автобус № 50 пришлось ждать целый час. Народ набился в салон уже на первой остановке. Пассажирам сказали, что всему виной — поломка машины. На вопрос: почему вышедшую из строя технику не заменили на другую — ответа им получить не удалось. Чиновники пока никак не комментируют ситуацию.

Напомним, ранее самарцы пожаловались на долгое ожидание трамваев. Сегодня утром многие из-за этого опоздали на работу.