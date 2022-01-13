Сотрудник МЧС из Зеленодольска отдал аферисту из Сызрани деньги за интим и остался ни с чем

Разбирательства по факту преступления продолжаются Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Правоохранители разбираются в обстоятельствах преступления, в результате которого пострадал 38-летний житель Зеленодольска. Мужчина, работающий командиром пожарной части в одном из местных отделений МЧС, стал жертвой афериста из Сызрани.

— 3 июня 2021 года злоумышленник убедил потерпевшего перевести ему четыре тысячи рублей под предлогом оказания интим услуг. После этого он перестал выходить на связь, — сообщил корреспонденту «КП-Самара» источник, знакомый с ситуацией.

Уголовное дело по факту мошенничества было возбуждено в октябре 2021 года. В начале января 2022 года правоохранители установили, что преступление совершил 33-летний Сергей Г. из Сызрани. Сейчас он находится под подпиской о невыезде. Расследование продолжается.