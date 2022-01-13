В Тольятти неизвестная женщина пыталась увести ребенка со школьного двора

Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На днях в родительских чатах Тольятти забили тревогу. В них появились сообщения о женщине, которая пыталась увести ребенка со школьного двора. По предварительным данным, все случилось около гимназии № 77 в 15-м квартале.

— Незнакомая женщина пыталась увести после уроков моего сына. При этом она представилась моей сестрой. Ребенок отказался с ней идти и сообщил об этом охранникам. Женщина ушла в сторону улицы Ворошилова, — говорится в сообщении.

Ситуацию прокомментировали в ГУ МВД по Самарской области. По данным ведомства, полицейские проверили информацию из данной публикации. Она подтвердилась.

— 11-летний мальчик после уроков ждал на территории школы родителей. К нему подошла женщина и спросила, не потерялся ли он и нужна ли ему помощь. Когда он отказался, незнакомка ушла, — сообщили правоохранители.

По данным полицейских, никакие противоправные действия в отношении ребенка не совершались. Сейчас стражи порядка продолжают устанавливать все детали случившегося.