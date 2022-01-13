В Самаре еще 12 дворов благоустроят в Ленинском районе

Благоустройство начнут в 2022 году Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Ленинском районе Самаре благоустроят еще 12 дворов. Для детей установят новые площадки.

По данным мэрии, в 2022 году займутся благоустройством дворов. Установят новое детское оборудование, появятся парковки и тротуары. Жители уже согласовали дизайн-проект и монтаж уличного освещения.

Изменения планируют по адресам: Волжский проспект, 35; Волжский проспект, 15-15 «А»; улица Прибрежная, 10; улица Маяковского, 2; улица Самарская, 161 «А», улица Ленинская 117; улица Самарская, 203; улица Самарская, 190; улица Спортивная, 29; улица владимирская, 46; проспект Карла Маркса, 18; улица Полевая, 3; улица Чкаловский спуск, 4.