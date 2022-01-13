В Самаре на улице Арцыбушевской усилили контроль за уборкой снега и льда

Уборкой снега занимаются круглосуточно. Фото: администрация Самарской области

На улице Арцыбушевской в Самаре специалисты и общественники уделяют особое внимание расчистке снега и льда. После ремонта увеличился поток машин.

По данным городской администрации, из-за резких изменений погодных условий усилился контроль за очисткой снега и льда на улицах Самары. На особом контроле улица Арцыбушевская, на которой в прошлом году закончился ремонт в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Расчисткой снега занимаются круглосуточно.

Отметим, что высота снега достигла 30 см. На данный момент осадков выпало 44% от месячной нормы. Уже израсходовали 178,4 тонны реактивов против льда. Вывезли 5 тонн снега на полигоны.