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Общество13 января 2022 14:35

В Самаре на улице Арцыбушевской усилили контроль за уборкой снега и льда

После ремонта на улице увеличился поток машин
Алена ПРОВКИНА
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Уборкой снега занимаются круглосуточно. Фото: администрация Самарской области

Уборкой снега занимаются круглосуточно. Фото: администрация Самарской области

На улице Арцыбушевской в Самаре специалисты и общественники уделяют особое внимание расчистке снега и льда. После ремонта увеличился поток машин.

По данным городской администрации, из-за резких изменений погодных условий усилился контроль за очисткой снега и льда на улицах Самары. На особом контроле улица Арцыбушевская, на которой в прошлом году закончился ремонт в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Расчисткой снега занимаются круглосуточно.

Отметим, что высота снега достигла 30 см. На данный момент осадков выпало 44% от месячной нормы. Уже израсходовали 178,4 тонны реактивов против льда. Вывезли 5 тонн снега на полигоны.