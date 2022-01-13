В Самарской области охотникам нужно получить разрешение для пребывания на территории угодья Борское-2

Изменены границы охотничьего угодья Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самарской области с 12 января 2022 года изменились общедоступные границы охотничьего угодья «Борское-2». Охотникам необходимо получить разрешение и ознакомиться с новыми границами.

По сообщению департамента охоты и рыболовства Самарской области, после проведения аукциона с ООО «Вектор-С» заключено соглашение об изменения границ охотничьего угодья «Борское-2». Теперь территория получила статус закрепленной.

Напомним, что охота на таких местах разрешена только после получения разрешения на добычу охотничьего ресурса. Новые границы отобразили на карте охотопользования.