Самара
ФотоТольяттиВидеоCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ФотоТольяттиВидеоCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
-8°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество13 января 2022 15:37

В Самарской области охотникам нужно получить разрешение для пребывания на территории угодья Борское-2

С 12 января 2022 года изменили границы территории
Алена ПРОВКИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Изменены границы охотничьего угодья

Изменены границы охотничьего угодья

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самарской области с 12 января 2022 года изменились общедоступные границы охотничьего угодья «Борское-2». Охотникам необходимо получить разрешение и ознакомиться с новыми границами.

По сообщению департамента охоты и рыболовства Самарской области, после проведения аукциона с ООО «Вектор-С» заключено соглашение об изменения границ охотничьего угодья «Борское-2». Теперь территория получила статус закрепленной.

Напомним, что охота на таких местах разрешена только после получения разрешения на добычу охотничьего ресурса. Новые границы отобразили на карте охотопользования.