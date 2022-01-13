В Самаре жители пожаловались на нестабильную работу автобуса №50

Люди утром долго ждали общественный транспорт. Фото: социальные сети пользователей

В Красноглинском районе Самары жители пожаловались на нестабильную работу автобуса №50. Утром толпа людей не смогла уехать на работу.

По сообщению районной администрации, жители выложили фотографию, где толпа людей на остановке утром, 13 января 2022 года, ждала автобус №50.

- Транспорт был забит полностью уже на первой остановке. Это нормально? - пожаловались пользователи в социальных сетях.

Некоторые жители пошли пешком, опоздали на работу и отметили, что стоять в холодную погоду на улице сейчас проблемно. Пока нет официального комментария представителя транспортной компании.