Волонтерская организация, спасающая самарский «Дом с часами», получила грант более 7 миллионов рублей

Волонтеры выиграли грант более чем на 7 миллионов рублей

Волонтерская организация «Том Сойер Фест» выиграла в конкурсе президентских грантов 7 060 900 рублей. Работа фестиваля по восстановлению исторической среды началась в Самаре несколько лет назад. Волонтеры планировали покрасить три особняка в Самаре, но теперь проект вышел на новый уровень.

В третьем мероприятии организаторы фестиваля планируют спасти уникальный «Дом с часами». Уже 100 волонтёров готовы помочь восстановлению здания. Основные ремонтные работы проведут в 2022-2023 году.

Волонтеры планируют изготовить и запустить новые деревянные часы. Цель фестиваля – сохранить историческую среду в городах и селах России и создать движение профессионального волонтерства.