Самарский губернатор предложил проводить ротацию списка НОЦ мирового уровня раз в 7 лет

Дмитрий Азаров рассказал о работе самарского НОЦ Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров рассказал о работе научно-образовательного центра «Инженерия будущего» во время проходящего в Москве XIII Гайдаровского форума «Россия и мир: приоритеты».

Самарский НОЦ был создан в мае 2019 года. Сейчас он объединяет шесть регионов страны и сосредоточен на развитии таких направлений, как двигательные и топливные системы, искусственный интеллект, умные транспортные системы, аэрокосмические технологии и сектор инженерных компетенций.

На форуме министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков отметил, что, хотя первые научно-образовательные центры работают еще всего немногим более двух лет, уже есть опыт как с успешными проектами, так и с теми, по которым пока не произошло серьезных изменений.

Прозвучала инициатива применить принцип ротации, который создает конкурентную среду. При этом обсуждалось, что под ротацией понимается ранжирование центров. Не все центры смогут достичь мирового уровня. Чтобы не упустить достигнутые в процессе работы результаты, предлагается определить другой ранг проекта, например, федеральный или межрегиональный.

Дмитрий Азаров предложил проводить ротацию списка НОЦ мирового уровня раз в 7 лет. При этом первую ротацию можно рассматривать по итогам 2024 года, когда действующие центры должны обеспечить исполнение взятых обязательств.