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Общество14 января 2022 3:47

В Самарской области был побит рекорд суточного максимума осадков 13 января 2022 года

Снегопад вызвал проблемы на дорогах
Алена ПРОВКИНА
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В Поволжье побит рекорд суточной нормы осадков

В Поволжье побит рекорд суточной нормы осадков

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области был перекрыт абсолютный суточный максимум осадков 13 января 2022 года. Последний рекорд отмечают в 2007 году.

По данным ФГБУ «Приволжское УГМС», в поселке Безенчук Самарской области поставлен новый рекорд суточных осадков. Прошлый показатель отметили в 8,7 единиц в 2007 году. 13 января из-за метели и снегопада показатель вырос на 0,1 мм/год.

Напомним, что из-за снегопада и метели в четверг, 13 января 2022 года, на дорогах отметили 10 балльные пробки. Синоптики отмечают ухудшение погоды 14 января 2022 года. В области объявлен желтый уровень опасности из-за сильного ветра и ухудшения видимости.