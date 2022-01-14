В Самарской области усилятся снегопады и метели 14 января 2022 года

Дорожные службы расчищают последствия снегопада Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области синоптики ФГБУ «Приволжское УГМС» предупредили жителей об усилении ветра и метели 14 января 2022 года. На востоке региона увеличатся осадки.

За последние сутки в Самаре выпало 9 мм снега, в Сызрани и в микрорайоне Безенчукский – 7 мм, в Тольятти – 5 мм, в Волжском и Челно-Вершинском районах – 4 мм. Дорожные службы для борьбы со снегопадом в ночь с 13 на 14 января привлекли 219 единиц техники. На основных магистралях задействовали 130 спецтехники для очистки проезжей части, тротуаров и остановок общественного транспорта. На дорогах рассыпали реактивы.

МЧС России по Самарской области рекомендует быть осторожнее на дорогах в условиях снегопада.