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Общество14 января 2022 5:46

В Самаре мошенник, желавший купить холодильник, списал у женщины все деньги с карты

Сотрудница одного из санаториев хотела продать бытовую технику
Алена ПРОВКИНА
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Мошенник украл у кухонной работницы деньги с карты

Мошенник украл у кухонной работницы деньги с карты

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самаре мошенник украл все деньги с карты местной жительницы. Он пообещал приобрести холодильник и попросил реквизиты банковского счета.

По данным ГУ МВД России по Самарской области, 54-летняя женщина, работающая на кухне в санатории Самары, выложила объявление о продаже холодильника. Мошенник позвонил на ее номер телефона и сказал, что купит бытовую технику, но оплату проведет по карте. Мужчина попросил у доверчивой продавщицы реквизиты и смс-пароль. Не заметив подвоха, женщина лишилась всех сбережений с карты.

Пострадавшая от мошенника женщина обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.