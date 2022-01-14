Движение по трассе Р-229 возобновили в Самарской области утром 14 января 2022 года

Проезд ограничивали из-за сильной метели

Утром в пятницу, 14 января 2022 года, в Самарской области восстановили движение по федеральной трассе Р-229 Самара — Пугачев — Энгельс — Волгоград. Об этом сообщает пресс-служба регуправления МЧС.

— С 6:00 14 января отменено временное ограничение движения для грузового и маршрутного транспорта на участке с 0 по 61 км дороги Р-229, — отметили в ведомстве.

Напомним, трассу перекрыли накануне вечером из-за сильного снегопада и метели. Сегодня в регионе продолжит бушевать непогода. Днем местами вновь ожидается метель. Видимость на дорогах снизится до 1-2 км. Кроме того, синоптики прогнозируют порывистый ветер. Кое-где он разовьет скорость до 15-18 м/с.