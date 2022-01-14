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Происшествия14 января 2022 7:00

В Самарской области на трассе Самара-Оренбург в результате ДТП пострадал пожилой мужчина

Молодой водитель, выехавший на встречную полосу, двигался в условиях снегопада
Алена ПРОВКИНА
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Авария произошла вечером на заснеженной дороге. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Авария произошла вечером на заснеженной дороге. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Самарской области молодой водитель выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «Renault Logan», за рулем которого сидел пожилой мужчина.

По данным ГУ МВД России по Самарской области, водитель «Kia Rio» вечером, 13 января 2022 года, в Волжском районе в снегопад ехал по автодороге Самара-Оренбург-Рощинский. 25-летний водитель выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «Renault Logan». Пожилой мужчина получил травмы в результате ДТП.

Из-за столкновения переднюю часть автомобиля смяло, детали разлетелись в разные стороны. Бригада медработников оказала помощь пострадавшему. Мужчина отправлен домой.