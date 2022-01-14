Автобусы № 1, 50, 51, 61 изменили маршруты из-за состояния дорог в Самаре 14 января 2022 года

Схемы движения автобусов скорректировали из-за непогоды Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Снегопад в Самаре сказался на работе общественного транспорта. Из-за засыпанных снегом дорог утром в пятницу, 14 января 2022 года, изменили трассы следования автобусов №№ 1, 50, 51 и 61. Об этом в твиттере сообщила компания «СамараАвтоГаз».

Так, с 7:45 из-за плохого состояния участка улицы Батайской от Красноглинского шоссе автобусы №№ 1, 50 и 51 курсировали только до остановки «Автостанция Красная Глинка». К настоящему времени дорогу расчистили от снега. Движение маршрутов до остановки «Ул. Батайская» восстановлено.

Что касается автобуса № 61, то он с 8:00 ездит в объезд участка Советской Армии — 5-я просека (через МТЛ «Арена»). Его пустили по дублеру улицы Ново-Садовой, далее по улицам Шверника и Солнечной.