В Самарской области возбуждено дело на мать, оставившую 5-летнюю дочь без лекарств

Женщина не обеспечила контроль за приемом лекарств своей дочери Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Сызранском районе Самарской области возбудили уголовное дело на женщину, оставившую свою дочь без необходимых для жизни лекарств. Девочка всего 5 лет.

По сообщению ГУ МВД России по Самарской области, ребенок родился с хроническим заболеванием, при котором необходимо принимать лекарства два раза в день. Ее мать с июля по сентябрь 2021 года не забирала медикаменты из клинического центра. Даже после получения лекарств, она не контролировали их прием в течение десяти дней.

Мать поставила жизнь ребенка под угрозу. На 38-летнюю женщину возбудили уголовное дело по статье «Оставление в опасности». Сотрудники по делам несовершеннолетних взяли ситуацию под контроль.