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Происшествия14 января 2022 7:34

В Самарской области возбуждено дело на мать, оставившую 5-летнюю дочь без лекарств

Ребенок должен был получать медикаменты ежедневно
Алена ПРОВКИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Женщина не обеспечила контроль за приемом лекарств своей дочери

Женщина не обеспечила контроль за приемом лекарств своей дочери

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Сызранском районе Самарской области возбудили уголовное дело на женщину, оставившую свою дочь без необходимых для жизни лекарств. Девочка всего 5 лет.

По сообщению ГУ МВД России по Самарской области, ребенок родился с хроническим заболеванием, при котором необходимо принимать лекарства два раза в день. Ее мать с июля по сентябрь 2021 года не забирала медикаменты из клинического центра. Даже после получения лекарств, она не контролировали их прием в течение десяти дней.

Мать поставила жизнь ребенка под угрозу. На 38-летнюю женщину возбудили уголовное дело по статье «Оставление в опасности». Сотрудники по делам несовершеннолетних взяли ситуацию под контроль.