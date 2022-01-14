Прокуратура обжаловала оправдательный приговор директору ДК в Самаре, где погиб 10-летний мальчик

Правоохранители намерены добиться отмены оправдательного приговора Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре прокуратура подала жалобу на приговор директору ДК им. Литвинова Валерию Синцову. Мужчину оправдали по делу о гибели 10-летнего мальчика. Информация об этом размещена на сайте Кировского районного суда.

Напомним, трагедия произошла 1 сентября 2019 года. Школьник повис на облицовочной гранитной плите фасада здания. В какой-то момент она оторвалась, и ребенок вместе с ней упал на землю. Он ударился затылком об асфальт. Кроме того, плита упала мальчику на голову. От полученных травм он скончался на месте.

Было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 293 УК РФ «Халатность». Обвинение по нему предъявили директору ДК. По версии следователей, Валерий Синцов знал, что зданию учреждения требуется ремонт, но ничего не сделал, чтобы его провести. Кроме того, он не озаботился установкой ограждений в тех местах, где была угроза обрушения элементов.

В конце декабря 2021 года суд Кировского района Самары вынес руководителю Дворца культуры оправдательный приговор. Он посчитал, что в действиях Валерия Синцова нет состава преступления.

С этим решением не согласились ни прокуроры, ни следователи. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СК по Самарской области Александру Воеводину предоставить подробный доклад о доказательствах, которые были собраны во время следствия.