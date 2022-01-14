В Самаре организаторов событий научат быть интересными для маломобильных посетителей

Проект получил президентский грант

Еще один самарский проект стал победителем конкурса Президентских грантов. iГород обещает поделиться формулой открытости публичных мероприятий любого уровня для молодежи с различными формами инвалидности. Авторы проекта отмечают, что сегодня эта проблема огромна и в Самаре, и в других регионах. Мероприятия закрыты для людей с ограниченными возможностями, организаторы не понимают, как достичь высокой открытости и не видят выгоды для себя, так как не могут ценить уровень потребности в этом.

В то же время инклюзивные мероприятия, разработанные в Самарской области, уже доказали свою востребованность среди молодежи. И в рамках проекта организаторы событий получат возможность узнать этот опыт, перенять его и научиться адаптировать свои мероприятия для молодежи с инвалидностями.

- В Самаре появится первая общественная служба сопровождения людей с инвалидностью на массовых городских и региональных событиях. Комбинируя необходимые модули, команда проекта совместно с партнерами сможет добиться беспрецедентного уровня доступности и обеспечить комфортное и безопасное участие молодежи с ОВЗ, - делятся планам организаторы.

Также во время проекта будут делаться фотографии участников мероприятий и итогом станет выставка "Россия - страна безграничных возможностей".