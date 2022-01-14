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Общество14 января 2022 7:36

В Самаре организаторов событий научат быть интересными для маломобильных посетителей

Проект iГород стал победителем конкурса Президентских грантов
Анастасия МЫШКИНА
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Проект получил президентский грант

Проект получил президентский грант

Еще один самарский проект стал победителем конкурса Президентских грантов. iГород обещает поделиться формулой открытости публичных мероприятий любого уровня для молодежи с различными формами инвалидности. Авторы проекта отмечают, что сегодня эта проблема огромна и в Самаре, и в других регионах. Мероприятия закрыты для людей с ограниченными возможностями, организаторы не понимают, как достичь высокой открытости и не видят выгоды для себя, так как не могут ценить уровень потребности в этом.

В то же время инклюзивные мероприятия, разработанные в Самарской области, уже доказали свою востребованность среди молодежи. И в рамках проекта организаторы событий получат возможность узнать этот опыт, перенять его и научиться адаптировать свои мероприятия для молодежи с инвалидностями.

- В Самаре появится первая общественная служба сопровождения людей с инвалидностью на массовых городских и региональных событиях. Комбинируя необходимые модули, команда проекта совместно с партнерами сможет добиться беспрецедентного уровня доступности и обеспечить комфортное и безопасное участие молодежи с ОВЗ, - делятся планам организаторы.

Также во время проекта будут делаться фотографии участников мероприятий и итогом станет выставка "Россия - страна безграничных возможностей".