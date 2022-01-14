В Тольятти водитель легковушки сбил 15-летнего парня

Подростка доставили в больницу Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В городе Тольятти Самарской области в результате ДТП пострадал 15-летний парень, переходивший дорогу в неположенном месте.

По сообщению ГУ МВД России по Самарской области, 35-летний водитель автомобиля «Lada Largus» ехал по улице Баныкина. В районе дома №21 он сбил 15-летнего парня, переходившего дорогу в неположенном месте, но в зоне видимости пешеходного перехода.

Водитель привлекался к административной ответственности 8 раз, имеет неоплаченные штрафы. Пострадавшего госпитализировали. Сейчас его здоровью ничто не угрожает. Сотрудники полиции продолжают выяснять обстоятельства произошедшего.