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Происшествия14 января 2022 7:55

В Тольятти водитель легковушки сбил 15-летнего парня

Пешехода госпитализировали
Алена ПРОВКИНА
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Подростка доставили в больницу

Подростка доставили в больницу

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В городе Тольятти Самарской области в результате ДТП пострадал 15-летний парень, переходивший дорогу в неположенном месте.

По сообщению ГУ МВД России по Самарской области, 35-летний водитель автомобиля «Lada Largus» ехал по улице Баныкина. В районе дома №21 он сбил 15-летнего парня, переходившего дорогу в неположенном месте, но в зоне видимости пешеходного перехода.

Водитель привлекался к административной ответственности 8 раз, имеет неоплаченные штрафы. Пострадавшего госпитализировали. Сейчас его здоровью ничто не угрожает. Сотрудники полиции продолжают выяснять обстоятельства произошедшего.