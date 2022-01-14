В Самарской области на переработку отправили более 6 тонн использованных батареек

Одна батарейка загрязняет около 400 литров воды Фото: Альберт ДЗЕНЬ

В Самарской области жители собрали более 6 тонн использованных батареек для переработки. Утилизация маленьких аккумуляторов б/у сохраняет почву.

По сообщению правительства региона, с 2019 года ЭкоСтройРесурс установил накопители для сбора мини-аккумуляторов. За три года работы удалось накопить 6 262 кг использованных батарее.

По информации Русского географического сообщества, батарейки спасли 6 262 000 квадратных метро почвы. В среднем, одна пальчиковая батарейка загрязняет около 20 кв.м. почвы и 400 литров воды.

Контейнеры для утилизации батареек находятся в зданиях администраций, школ, вузов и социальных учреждений, куда может прийти каждый желающий житель.