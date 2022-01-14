На новогодних каникулах москвичи гуляли по Самаре, а самарцы ловили дзен на диване

По данным bigdataМТС, с 1 по 4 января максимальный объем мобильного трафика приходился на спальные районы Самары и жилые микрорайоны в пригородах. В эти дни самарцы особенно активно пользовались видеосервисами, онлайн-кинотеатрами и мессенджерами – совокупный объем мобильного трафика в этих категориях превысил прошлогодние показатели почти на 40 процентов.

5 и 6 января был зафиксирован 15-процентный прирост абонентов на лыжных базах «Чайка» и «Динамо», а также на склонах Красной Глинки, а 7 января пик мобильного трафика пришелся на центр города – старую набережную, улицу Ленинградскую и площадь Куйбышева. При этом значительную часть абонентов, гуляющих по Самаре на Рождество, составили гости из других регионов, среди которых наибольший процент пришелся на москвичей и жителей Московской области. В последние дни каникул самарцы вновь вернулись к домашнему досугу с кино и сериалами.

Согласно статистике онлайн-гида МТС «Виртуальная прогулка», самыми популярными достопримечательностями Самары на новогодних каникулах стали особняк Курлиной, лютеранская кирха, Жигулевский пивзавод, сквер Аксаковых и музей Алабина.