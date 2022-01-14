В Самарской области продают кислородный завод почти за 120 миллионов рублей

Площадь территории складов завода - 9000 кв.м. Фото: объявление на Avito

В Самарской области появилось объявление о продаже кислородного завода почти за 120 миллионов рублей.

Собственник выставил завод на продажу 3 января за 119, 7 миллионов рублей. Площадь территории складов и производства - 9000 кв.м, земли - 4,3 га, а сам корпус занимает 2,5 тысячи кв.м. Все объекты в собственности. Здание располагается по адресу: улица Береговая, 5.

В объявлении также отметили, что от здания идет отличная логистика для еврофур и ж/д перевозок. Выделенной электрической мощности – 6000 кВт.